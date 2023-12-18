В Череповце более миллиарда рублей потратят на расширение улицы Мира

[ Общество ]

Череповцу выделено 1,3 млрд рублей на расширение улицы Мира. Об этом на оперативном совещании заявил Георгий Филимонов, который исполняет обязанности губернатора Вологодской области. 

Улицу Мира расширят до четырех полос от улицы Комарова до Устюженской. Общая протяженность участка — 3,12 километра.

«Улица Мира — ключевая магистраль, ведущая на промплощадку „Северстали“. Это важный совместный проект области, города и компании „Северсталь“. Ежедневно тысячи сотрудников предприятия и подрядных организаций стоят в пробках на двухполосной улице Мира. Вдоль нее есть парковки, где работники оставляют машины. Въезды на парковки возможны только с улицы Мира, поэтому одна из двух полос на какое-то время блокируется. Решено провести работы по расширению улицы до четырех полос», — сказал Георгий Филимонов.

Взамен разбитых и местами отсутствующих тротуаров будут построены новые с освещением.

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