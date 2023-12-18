Череповецкий вандал пытался оторвать «мигалку» с автомобиля ГАИ

17 декабря рано утром молодой человек проходил мимо арт-объекта – автомобиля ГАИ – на Красноармейской улице в Череповце. Об этом сообщил мэр города Вадим Германов на своей странице ВКонтакте.

Юному вандалу резко захотелось оторвать проблесковый маячок с машины. Однако шалость не удалась, так как специалисты, предвидя такой ход событий, намертво прикрепили «мигалку». Затем молодой человек решил ударить кулаком по маячку и сильно повредил руку, потому что на морозе пластик разлетелся на мелкие кусочки.

Сотрудники «Электросвета» уже изолировали оголенные провода в целях безопасности и начали искать аутентичную «мигалку». Полиция занимается поисками злоумышленника.