"Я устала бороться": в деревне Пеганово Великоустюгского округа уволилась единственный почтовый работник

[ Общество ]

Почта в Пеганово Великоустюгского округа теперь будет работать только по средам. На днях уволилась последний сотрудник - Антонина Порядина . Она проработала на почте 18 лет, а её мама Щукина Надежда Николаевна - 40 лет. Женщина уволилась из-за того, что помещение не отапливается. Очень холодно. Много раз сотрудница почты поднимала проблему отопления, но не была услышана. 

почтальон

"Ну вот и всё! Я любила свою работу всей душой, я всё делала, что в моих силах . Я сказала правду, правду не любят. В таких условиях не возможно работать, это неправильно, всё, терпеть хватит..." - написала Антонина.

При этом она выразила огромную благодарность своим коллегам за годы, которые она вместе с ними проработала. 

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