Георгий Филимонов помог вытолкать автомобиль из снежной каши в Череповце

[ Общество ]

Врио губернатора Вологодской области Георгий Филимонов с помощниками вытолкал автомобиль, застрявший в снежной каше в Череповце. Видеоролик гуляет по сетям. Сам Георгий Юрьевич никак не комментировал появившееся в сетях видео. 

Некоторые пользователи усомнились в том, что это действительно правда:

"Обычное дело для нормальных людей, особенно доя мужчин- помочь ближнему… сейчас это стало прям подвигом, который надо снимать в кино".

"Почему вы ( некоторые) во всём хорошем, видите только плохое(" Постанова " " На камеру "и т.д)".

"Потому что в таком снегу даже моя пузотерка не застрянет".

"Робин Гуд".

Такие комментарии можно увидеть под видео. 

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Георгий Филимонов врио губернатора
 

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