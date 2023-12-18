Бывшая депутат Ржевской гордумы Екатерина Дунцова хочет баллотироваться в президенты

Инициативная группа проголосовала за выдвижение Екатерины Дунцовой на выборы президента 2024. Сообщает издание "Осторожно новости".

На собрание пришло больше 700 человек при необходимом минимуме в 500 сторонников. Теперь Дунцовой надо подать документы в ЦИК и зарегистрироваться в качестве кандидата, открыть избирательный счет и до 25 января собрать не меньше 300 тысяч подписей для выдвижения.

Что интересно, на собрание сторонников Дунцовой пришла полиция, отключилось электричество, свет пришлось возвращать за счет резервных генераторов.

Екатерина Дунцова — журналистка из Ржева и бывшая депутат Ржевской городской думы, она занимала этот пост с 2019 по 2022 годы.