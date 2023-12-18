Никита Коростелёв стал победителем Международного хоккейного турнира

[ Спорт ]

Никита Коростелёв стал победителем Международного хоккейного турнира, который прошел в Москве с 14 по 17 декабря.

Команда «Россия 25», за которую выступал череповчанин, одержала три победы в трёх матчах. 5:2 над командой «Звёзды и ВХЛ», 5:3 над сборной Республики Беларусь, 5:2 в игре против Казахстана. И с шестью очками заняла первое место.

Никита Коростелёв в трех матчах отметился одной голевой передачей.
 

Теги:
хоккей
Фото: https://vk.com/hcseverstal
 

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