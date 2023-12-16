В Вологде презентовали проект комплексного благоустройства центральной набережной

В креативном пространстве «Салют, молодежь!» прошла финальная презентация архитектурного проекта благоустройства центральной набережной Вологды. Сейчас архитекторы детально прорабатывают территорию четырех участков набережной: Соборная, Пречистенская, Никольская и Сретенская. С визуализациями можно ознакомиться в группе Лаборатории развития городской среды в социальной сети ВКонтакте.

«Набережная – одно из любимых мест отдыха жителей и гостей города. Это сердце Вологды, место, где люди отдыхают душой. И нам важно сделать его удобным, функциональным и наполненным смыслами. Хочу поблагодарить каждого, кто стал участником этого процесса и внес свой вклад в общую работу. Надеюсь, мы смогли учесть запросы жителей, ведь любое общественное пространство создается для горожан. Уже в 2024 году мы начнем разработку проектно-сметной документации на благоустройство набережной. Средства на это выделены из областного бюджета по поручению врио Губернатора Вологодской области Георгия Филимонова, за что хочу сказать огромное спасибо. Свой 880-летний юбилей Вологда встретит с обновленной набережной, достойной нашего прекрасного города», – отметил мэр Вологды Сергей Воропанов.

Проект разрабатывался в течение этого года командой Лаборатории развития городской среды, архитектурной студией «ORCHESTRA DESIGN» в партнерстве с гильдией ландшафтных инженеров на основе исследований, опросов, встреч, экспертных и общегородских обсуждений. За время работы над проектом прошло три общегородских обсуждения, более 80 проектных встреч, три городские прогулки-дискуссии. Более 1200 горожан поучаствовали в онлайн-опросах, более 50 000 человек посмотрели прямую трансляцию презентации проекта, более 500 участников обсуждали проект на городских встречах и тематических воркшопах. Горожане сформулировали ключевые аспекты развития набережной, которые легли в основу концепции: экология, наследие, доступность и управление, а также определили сценарии использования и возможности для реализации собственных инициатив.

«Проект набережной демонстрирует комплексный подход в работе со сложившейся городской средой – учитывает существующее и необходимость дальнейшего гибкого берегоукрепления, развивает различные сценарии использования территории и поддерживает привлекательный для горожан и туристов образ реки. В процессе разработки проекта решения обсуждали и уточняли с экспертами, заинтересованными горожанами и сообществами. Следующий этап – большая работа по формированию проектно-сметной документации, уточнению и конструктивной разработке решений эскизного проекта и первой очереди», – рассказала директор Лаборатории развития городской среды Татьяна Жданова.

Концепция формирует три главных принципа проекта. Первый – объединение прибрежных территорий в единый речной променад. Это непрерывный прогулочный маршрут в 10 км, соединяющий два берега реки тремя новыми вело-пешеходными мостами. Второй – восстановление зеленого силуэта реки, внедрение экологических подходов в работе с берегоукреплением и деликатное благоустройство в природной и исторической среде набережной. Третий ключевой принцип проекта – создание условий для творческой деятельности человека в гармонии с природой. Для этого проектом предлагается размещение вдоль берегов реки 20 речных платформ – видовых площадок и площадок для сообществ, которые откроют лучшие перспективы на реку и город, станут точками отдыха, событийного развития и началом тематических экскурсионных маршрутов, открывающих как известные, так и скрытые от глаз исторические и современные кварталы Вологды.

Проектом предусмотрены работы по формированию и модернизации инфраструктуры набережной – организация ливневой канализации, работа с улично-дорожной сетью, существующим берегоукреплением и территориями берегов, нуждающимися в укреплении с сохранением природного характера набережной. Проект предусматривает уходовые мероприятия за озеленением и высадку новых растений для восстановления и формирования природного ландшафта набережной.

Реализация проекта пройдет в несколько этапов. Первый этап по созданию нового общественного пространства планируется завершить к 880-летию Вологды.

