В Вологодской области собираются засеять заброшенные земли

[ Общество ]

Десять тысяч гектаров брошенных сельхозземель Вологодской области будут засеивать. Завил врио губернатора Вологодской области Георгий ФИлимонов. 

«На следующий год поставили для себя задачу достичь отметки в десять тысяч гектаров. Будем предоставлять участки из госсобственности и изымать их у нерадивых владельцев. Пашня должна работать, а не зарастать. 25 стран мира покупают продукцию нашего АПК», — сказал Георгий Филимонов.

В Вологодской области действуют 34 меры господдержки сельхозтоваропроизводителей, разрабатывают программы по модернизации пищевой промышленности и снижению импортозависимости от поставок оборудования и комплектующих.

Общая господдержка вологодскому аграрному сектору в 2023 году составила 3,97 млрд руб. Так в декабре этого года вологодским сельхозпредприятиям дополнительно было выделено из регионального бюджета 290 млн руб. Эта сумма позволит аграриям частично возместить затраты на приобретение 177 единиц сельхозтехники и оборудования, в том числе зерно- и кормоуборочных комбайнов, почвообрабатывающей и посевной техники, тракторов, техники для выращивания картофеля и овощей, а также для заготовки кормов и производства молока.

Еще 50 млн руб. пойдут на возмещение части затрат на дофинансирование строительства животноводческого комплекса в Грязовецком округе.

Дополнительные субсидии в размере 6,9 млн руб. также выделены двум рыбоводческим предприятиям на приобретение оборудования.

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