В Вологодской области собираются засеять заброшенные земли

Десять тысяч гектаров брошенных сельхозземель Вологодской области будут засеивать. Завил врио губернатора Вологодской области Георгий ФИлимонов.

«На следующий год поставили для себя задачу достичь отметки в десять тысяч гектаров. Будем предоставлять участки из госсобственности и изымать их у нерадивых владельцев. Пашня должна работать, а не зарастать. 25 стран мира покупают продукцию нашего АПК», — сказал Георгий Филимонов.

В Вологодской области действуют 34 меры господдержки сельхозтоваропроизводителей, разрабатывают программы по модернизации пищевой промышленности и снижению импортозависимости от поставок оборудования и комплектующих.

Общая господдержка вологодскому аграрному сектору в 2023 году составила 3,97 млрд руб. Так в декабре этого года вологодским сельхозпредприятиям дополнительно было выделено из регионального бюджета 290 млн руб. Эта сумма позволит аграриям частично возместить затраты на приобретение 177 единиц сельхозтехники и оборудования, в том числе зерно- и кормоуборочных комбайнов, почвообрабатывающей и посевной техники, тракторов, техники для выращивания картофеля и овощей, а также для заготовки кормов и производства молока.

Еще 50 млн руб. пойдут на возмещение части затрат на дофинансирование строительства животноводческого комплекса в Грязовецком округе.

Дополнительные субсидии в размере 6,9 млн руб. также выделены двум рыбоводческим предприятиям на приобретение оборудования.