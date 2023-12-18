Выставка картин «В поисках Фаворского света» проходит в Вологде

15 декабря в Шаламовском доме открылась выставка заслуженного художника России из Санкт-Петербурга Юрия Константиновича Люкшина «В поисках Фаворского света». В экспозиции представлено более 40 художественных работ.

Юрий Люкшин – график, живописец, педагог, иллюстратор книг и заслуженный художник России. С юности он увлекался русской религиозной философией, следовал идеям православия. Его работы также соответствуют данным темам. Юрий Константинович соединил традиции иконописи, народной картинки и лубка, создав свой неповторимый стиль.

«Фаворский свет» – это сияние, которое озарило Иисуса на горе Фавор перед тремя апостолами. Работы художника выполнены в основном в технике оригинальной графики. В экспозицию вошли картины из серий «Святой преподобный Сергий Радонежский», «Псково-Печерский монастырь» и «Валаамские старцы».

Выставка продлится до 18 февраля 2024 года

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