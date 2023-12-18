Андрей Мерзликин ищет в Грязовецком округе материал для фильма

[ Культура ]

Актер театра и кино, заслуженный артист России Андрей Мерзликин на прошлой неделе посетил Юровский сельский Дом культуры и местную ферму в Грязовецком округе, сообщает газета «Сельская правда».

"Мечты имеют свойство сбываться! И наша мечта сбылась - сегодня российский актёр театра и кино, кинорежиссёр, телеведущий Андрей Мерзликин пришёл к нам в гости. Он сегодня у нас целый день в деревне, был на животноводческом комплексе, в школе. Вместе с оператором собирал материал для возможного фильма", - рассказывают сотрудники Дома культуры.

На Вологодчине Андрей Мерзликин – частый гость. Его мать – Нина Павловна Мерзликина – родилась в деревне Степково недалеко от Юрово. В детстве Андрей Ильич часто гостил в Грязовецком районе у бабушки и дедушки.  

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российский актер фильм
Фото: Андрей Мерзликин; Юровский сельский Дом культуры
 

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