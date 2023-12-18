В ВоГУ впервые открылась выставка кружева

В Вологодском государственном университете открылась выставка «Кружевное настроение». Эта первая выставка кружевоплетения в истории образовательного учреждения. В экспозиции на первом этаже учебного корпуса №5 (Ленина, 15) представлены работы сотрудников вуза.

Одной из участниц выставки стала Нина Кленова – старший сторож отдела по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям ВоГУ. Кружевоплетению она обучилась в профессиональном училище №15, теперь это Губернаторский колледж, и три года работала в коллективе «Снежинка». С 2011 года Нина Петровна трудится в университете.

Также посетители смогу увидеть кружевные работы Натальи Мельничук - старшего преподавателя кафедры архитектуры и градостроительства Инженерно-строительного института ВоГУ. На данный момент Наталья Юрьевна практикующий архитектор, а кружевоплетение для нее, как решение логических задач.

Кроме того, на выставке представлены работы Оксаны Воскресенской, директора Информационно-библиотечного комплекса им.Х.С.Леденцова, Лидии Меньковой, ведущего библиотекаря Информационно-библиотечного комплекса имени Х.С. Леденцова ВоГУ, и Татьяны Морозовой, ветерана ВоГУ.