Инициативная группа избирателей поддержала участие Владимира Путина в выборах

[ Общество ]

Инициативная группа избирателей поддержала самовыдвижение Владимира Путина на выборах президента России в 2024 году. Собрание прошло вчера, 16 декабря, в московском концертом зале «Зарядье».

В группе избирателей вошли более 700 человек разных профессий: деятели науки и культуры, спортсмены, чиновники, общественники, военные и т.д.

Напомним, что выборы в президенты 2024 года будут проходить в течение трех дней: с 15 по 17 марта. Об этом NewsVo писал ранее.

О своих планах баллотироваться в президенты Владимир Путин объявил 8 декабря.

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Фото: er.ru
 

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