Жителю Вологодского округа, у которого сгорел дом, администрация окажет помощь

Вчера утром в поселке Фетинино Вологодского округа произошло возгорание в частном деревянном доме. В результате пожара строение осталось непригодным для жизни. Мужчина, проживавший в доме, не пострадал. Предварительной причиной пожара специалисты считают неисправность проводки.

Временно исполняющий обязанности главы округа Игорь Быков на своей странице ВКонтакте заверил, что поможет мужчине в его несчастье.