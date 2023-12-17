Жителю Вологодского округа, у которого сгорел дом, администрация окажет помощь

Вчера утром в поселке Фетинино Вологодского округа произошло возгорание в частном деревянном доме. В результате пожара строение осталось непригодным для жизни. Мужчина, проживавший в доме, не пострадал. Предварительной причиной пожара специалисты считают неисправность проводки.
Временно исполняющий обязанности главы округа Игорь Быков на своей странице ВКонтакте заверил, что поможет мужчине в его несчастье.
«Мужчина, который проживал здесь один, работает в нашем муниципальном коммунальном предприятии. Проговорили с ним меры поддержки, которые можем оказать. Ситуация осложняется тем, что договор страхования имущества был, но его срок закончился. Поручил юристам проработать этот вопрос. В любом случае, не оставим человека наедине с его бедой. Окажем помощь с разбором и утилизацией сгоревшего дома, оформлением документов на выделение леса на строительство нового жилья. Подключим волонтеров к сбору вещей и предметов первой необходимости», - рассказал Игорь Быков.