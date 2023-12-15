За три часа в Вологодской области случилось два смертельных ДТП

Два смертельных ДТП случилось в Вологодской области за 3 часа. Сообщили в ГИБДД Вологодской области.



Около 14:00 на 299 км автодороги Вологда-Тихвин Р21 "Кола", территория Чагодощенского района, произошло столкновение автомобилей Газель и Шкода. В результате столкновения погиб водитель Школы, который не был пристегнут ремнем безопасности. Водитель Газели госпитализирован в тяжелом состоянии.



В 10.55 на 33 км Грязовец-Вохтога произошло столкновение автомобилей Деу Нексия и Лада Ларгус. В результате ДТП водитель автомобиля Дэу погиб, водитель автомобиля Лада и 2 его пассажира получили травмы.