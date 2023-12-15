Банк России повысил ключевую ставку до 16%. Глава ЦБ Эльвира Набиуллина сообщила о "близости к циклу завершения роста ставки". однако все будет зависеть от ситуации.

Также Набиуллина отметила, что ужесточение денежно-кредитной политики — необходимая мера, так как экономика не успевает за растущим спросом: