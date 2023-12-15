Банк России повысил ключевую ставку до 16%

[ Экономика ]

Банк России повысил ключевую ставку до 16%. Глава ЦБ Эльвира Набиуллина сообщила о "близости к циклу завершения роста ставки". однако все будет зависеть от ситуации. 

Также Набиуллина отметила, что ужесточение денежно-кредитной политики — необходимая мера, так как экономика не успевает за растущим спросом:

«Представьте, что экономика — это автомобиль. Если пытаться ехать быстрее, чем задано конструкцией автомобиля, изо всех сил давить на газ, то двигатель рано или поздно перегреется, далеко мы не уедем. Ехать, возможно, будем быстро, но недолго», - сказала Эльвира Набиуллина.

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