В Череповце автобус сбил 13-летнюю девочку на пешеходном переходе

[ Происшествия ]

В Череповце водитель автобуса сбил школьницу на пешеходном переходе. Дтп случилось 14 декабря в 8 часов  утра на улице Краснодонцев, у д. 80.

ДТП

"Водитель - мужчина 1969 года рождения, управляя автобусом ЛИАЗ, совершил наезд на пешехода - девочку 2010 года рождения, которая переходила проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу. В результате ДТП пешеход была осмотрена бригадой ССМП, оставлена на месте ДТП", - сообщили госавтоинспекции Череповца. 

Ранее NewsVo писал, что под Великим Устюгом загорелась фура с лекарствами.

Теги:
ДТП пешеходы
 

Последние новости

«Поезд Деда Мороза» включили в Книгу рекордов России
Инициативная группа избирателей поддержала участие Владимира Путина в выборах
Жителю Вологодского округа, у которого сгорел дом, администрация окажет помощь
За три часа в Вологодской области случилось два смертельных ДТП
Банк России повысил ключевую ставку до 16%
В Череповце автобус сбил 13-летнюю девочку на пешеходном переходе
Устюжане просят провести в их поселок газ, но власти уже 15 лет тянут с решением
Алина Пеклецова завоевала бронзовую медаль Всероссийский соревнований по лыжным гонкам среди юниорок
В Череповце разыскивают мужчину, который украл из общественного туалета 2500 евро
Как билайн повысил лояльность корпоративных клиентов на 10%, используя аудиобейджи