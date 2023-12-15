В Череповце автобус сбил 13-летнюю девочку на пешеходном переходе

В Череповце водитель автобуса сбил школьницу на пешеходном переходе. Дтп случилось 14 декабря в 8 часов утра на улице Краснодонцев, у д. 80.

"Водитель - мужчина 1969 года рождения, управляя автобусом ЛИАЗ, совершил наезд на пешехода - девочку 2010 года рождения, которая переходила проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу. В результате ДТП пешеход была осмотрена бригадой ССМП, оставлена на месте ДТП", - сообщили госавтоинспекции Череповца.

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