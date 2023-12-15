Устюжане просят провести в их поселок газ, но власти уже 15 лет тянут с решением

[ Общество ]

Жители деревень Великоустюгского округа, которые не прошли в программу газификации в прошлом году, записали открытое видеообращение к Президенту России и врио губернатора.

Первый раз сельчанам помогли сделать проектно-сметную документацию (ПСД) благотворители, но сейчас она требует корректировки. Это немалые деньги, которые людям не потянуть. В администрации округа же требуют сдать скорректированную ПСД до конца февраля. Жители просят выполнить коррекцию за счёт муниципального бюджета, так как это входит в обязанности властей по закону.

Жители деревень Коробово, Галкино, Петровская 15 лет добиваются газификации. Здесь проживает более сорока семей, есть муниципальное и частное жилье, многоквартирные и индивидуальные дома. Проживают молодые семьи с детьми, пенсионеры, инвалиды. При этом в 500 метрах от деревни Коробово проходит газопровод деревни Аксеново. Там жители пользуются газом, а соседи топят почки. Жители многократно обращались к властям разных уровней с просьбой газифицировать деревни. Самостоятельно нашли спонсора и он в рамках благотворительности подготовил проектно-сметную документацию на газификацию деревни Петровская. Если бы по этой документации была сделана ГРП, то можно было бы газифицировать и другие деревни. 

Даже с готовой ПСД власти отказались газифицировать деревню. По ответам газовиков выходит, что Коробово не подпадает под параметры социальной газификации. 

Вся надежда жителей теперь на врио губернатора Вологодской области Георгия Филимонова, который сегодня должен приехать в Великий Устюг и лично встретиться с жителями округа. 

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