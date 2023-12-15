Алина Пеклецова завоевала бронзовую медаль Всероссийский соревнований по лыжным гонкам среди юниорок

[ Спорт ]

Алина Пеклецова завоевала бронзовую медаль Всероссийский соревнований по лыжным гонкам среди юниорок, которые в эти дни проходят в Тюмени.

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На дистанции 5 км классическим стилем Алина Пеклецова, представляющая на соревнованиях Вологодскую и Архангельскую области, заняла третье место, с результатом 13:40.0. Уступив 5.1 секунды победительнице Екатерине Никитиной из Мордовии. Второе место заняла челябинская лыжница Алена Плечева.

Лидия Федосова заняла 49 место, Марина Шибалова - 58-е (обе представляют Вологодскую область). Всего на старт вышло 126 лыжниц.

Соревнования продолжатся в выходные. В субботу и воскресение лыжницы проведут Масс-старты.
 

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лыжи соревнования Алина Пеклецова
Фото: https://vk.com/bestskiers
 

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