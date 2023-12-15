В Череповце разыскивают мужчину, который украл из общественного туалета 2500 евро

Неизвестный мужчина украл из общественного туалета барсетку с 2500 евро. Теперь его разыскивает полиция.

"Отделом полиции №1 УМВД России по г. Череповцу устанавливается личность мужчины, который подозревается в кражи барсетки с денежными средствами в сумме 2500 Евро из общественного туалета, расположенного в парке им. Ленинского Комсомола в г. Череповец. Приметы подозреваемого: мужчина на вид 55-65 лет, среднего роста, худощавого телосложения, лицо худое, нос большой с горбинкой. Одет: куртка матерчатая темно-серого цвета с капюшоном, джинсы темно-синего цвета, ботинки черного цвета, шапка вязаная черного цвета с загибом", - сообщают в УМВД России по городу Череповцу.