Поставщик модульных конструкций под ФАПы в Вологодской области внесен в реестр недобросовестных подрядчиков

Поставщик модульных конструкций под ФАПы и амбулаторию в Вологодской области внесен в реестр недобросовестных подрядчиков

В 2023 году по итогам аукционов медицинскими учреждениями области заключены контракты на поставку 23 модульных конструкций: 22 фельдшерско-акушерских пунктов и одной амбулатории.

На конец ноября поставлено восемь конструкций, только четыре из них приняты – это ФАПы в Череповецком районе, Бабушкинском, Нюксенском, Тарногском округах. Остальные четыре конструкции (ФАП и амбулатория в Великоустюгском, ФАПы в Никольском, Тотемском округах) не соответствуют установленным требованиям, и замечания не были устранены.

«Для нас важно, чтобы жители отдаленных муниципалитетов могли своевременно получать медицинскую помощь. О недопустимости срывов сроков, использовании некачественных материалов при возведении объектов неоднократно предупреждал временно исполняющий обязанности губернатора Вологодской области Георгий Юрьевич Филимонов. В связи с тем, что подрядчиком не выполнены обязательства, контракты с ним расторгнуты в одностороннем порядке», – подчеркнул первый заместитель главы региона – руководитель администрации губернатора области Юрий Умеренко.

Заказчиками были поданы документы в УФАС по Вологодской области о включении ИП Юрьев П.В. и ООО «Строй-РП» в реестр недобросовестных поставщиков. 12 декабря состоялись слушания, и ИП Юрьев П.В, ООО «Строй-РП» включены в реестр недобросовестных поставщиков.