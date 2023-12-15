Более 100 вологжан участвуют в финале «Танцплантации»

15 декабря во «Дворце спорта» в Вологде пройдет финал танцевального конкурса «Танцплантация». 17 команд из областного центра и муниципалитетов поборются за победу. В соревновании участвуют как любители, так и опытные танцоры от 14 до 18 лет.

«Вологжанам «Танцплантация» полюбилась еще с 2014 года, когда проводилась только в Вологде и Череповце. В этом году фестиваль вышел на новый уровень и стал областным. Особая атмосфера вокруг танцевального искусства объединяет любителей танцев для обмена опытом и демонстрации своих навыков, тем самым привлекая молодежь Вологодчины к творческой деятельности», – отметил начальник Управления по молодежной политике Правительства области Виталий Кобыльников.

Финал конкурса состоит из трех танцевальных баттлов. В «Танце команды» коллективы представят выступления продолжительностью не более 1,5 минут. В «Конкурсе капитанов» лидеры коллективов продемонстрируют свои навыки. В испытании «Флешмоб» участникам предстоит собрать как можно больше болельщиков, которые будут повторять движения.

Победителями станут три команды, набравшие наибольшее количество баллов от всех членов жюри. Ребята получат дипломы и призы.