Устюжанин взыскал моральный вред за то, что его обозвали человеком нетрадиционной ориентации

Житель Великоустюгского округа взыскал моральный вред с тех, кто его обозвал человеком нетрадиционной ориентации.

"Днем 22 апреля 2023 года во дворе дома, расположенного в Великоустюгском районе, устюжанин в ходе разговора с местным жителем по поводу выдачи ему путевок на охоту высказал в присутствии 2-х лиц в адрес последнего оскорбительное нецензурное слово, обозначающее мужчину нетрадиционной сексуальной ориентации, чем дал отрицательную оценку его личности. Выражение, высказанное в грубой форме, оскорбило и унизило честь и достоинство потерпевшего. Постановлением мирового судьи Вологодской области по судебному участку №28 от 18.07.2023 устюжанин был признан виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч.1 ст.5.61 КоАП РФ и подвергнут наказанию в виде штрафа в размере 3000 рублей", - сообщили в пресс-службе судов Вологодской области.

Кроме этого потерпевший подал иск в суд о взыскании морального вреда. В суде мужчина пояснил, что испытал нравственные страдания, когда его обозвали. К тому же были унижены его честь и достоинство. Со времени происшествия у него ухудшился сон, аппетит, появились головные боли. Врачом были выписаны успокоительные лекарства. Извинений ответчик так и не принес.

"Ответчик в судебное заседание не явился, представил возражение на иск, в котором указал, что с иском не согласен. Считает, что истец сам спровоцировал конфликт, поэтому его действия стали ответом на неправомерное поведение истца. Великоустюгский районный суд взыскал с ответчика в пользу истца денежную компенсацию морального вреда в размере 3000 рублей", - прокомментировали иск в пресс-службе судов Вологодской области.

Согласно ст.151 ГК РФ, если гражданину причинен моральный вред (физические или нравственные страдания) действиями, нарушающими его личные неимущественные права либо посягающими на принадлежащие гражданину другие нематериальные блага, а также в других случаях, предусмотренных законом, суд может возложить на нарушителя обязанность денежной компенсации указанного вреда.