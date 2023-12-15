Вологжане узнают о традициях пития хмельного

23 декабря в музее «Дом купца Самарина» состоится встреча с энологом, сомелье и дегустатором Ириной Метской. Начало мероприятия в 15:00.

Встреча начнется с дегустации домашней наливки из павловских лимонов. Ирина расскажет о русской традиции употребления алкогольных напитков и развенчает иностранные и отечественные мифы о пагубных привычках русского человека. Также гости обсудят старинные, фамильные рецепты русских традиционных напитков и под руководством Ирины Метской сварят безалкогольный сбитень.

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