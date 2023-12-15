В Тотемском районе осудили депутата за незаконную рубку деревьев

57-летний житель Тотемского округа, будучи депутатом представительного собрания, организовал незаконную рубку деревьев, сообщает пресс-служба Следственного управления Следственного комитета РФ по Вологодской области. Бывшему депутату назначено наказание в виде 2-х лет лишения свободы условно.

Следствие установило, что весной 2021 года тотемский депутат и по совместительству директор филиала одного из крупных сельскохозяйственных предприятий Тотемского района обязал своих подчиненных вырубить лесные насаждения, не получив при этом соответствующего разрешения. Деревья мешали проезду техники на поля для весеннего посева.

В результате вырубки, лесному фонду Калининскому сельскому участковому лесничеству причинен ущерб, превышающий 320 тысяч рублей. Впоследствии вырубленная древесина была изъята.

Мужчине назначили 2 года лишения свободы условно с испытательным сроком 1 год 6 месяцев. Также на его недвижимость, транспорт и другое имущество наложен арест. Кроме того, виновник обязан выплатить материальный ущерб потерпевшему.