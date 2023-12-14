Сокольчанка получит компенсацию за травму на рабочем месте

Женщина уколола палец правой стопы в процессе работы, будучи сборщиком фанеры. Из-за случившегося с работодателя взыскали компенсацию морального вреда в размере 30 тысяч рублей, сообщает пресс-служба Сокольской межрайонной прокуратуры.

Несчастный случай был зафиксирован работодателем и составлен соответствующий акт. Женщина обратилась в прокуратуру, которая провела проверку.

Выяснилось, что работодатель не обеспечил контроль над соблюдением требований охраны труда и техники безопасности. Например, в помещении, где склеивали фанеру, нерегулярно убирались, поэтому производственные отходы какое-то время оставались на рабочем месте. Также работница не была обеспечена спецодеждой и обувью, защищающей от получения травм.

Прокуратура направила иск в суд с требованием о взыскании компенсации в размере 50 тысяч рублей, однако его удовлетворили лишь частично. Женщине выплатят 30 тысяч рублей.