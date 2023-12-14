Рэпер Баста помог найти череповчанину девушку с концерта

2 декабря у Басты (Василия Вакуленко) был большой сольный концерт на Газпром Арене в Санкт-Петербурге. Среди 65 000 человек присутствовал череповецкий сонграйтер Никита Викторов. Там мужчина познакомился с девушкой, которая ему очень понравилось, однако взять номер телефона он не успел.

Никита решил опубликовать видео с концерта в запрещенной соцсети и попросить подписчиков помочь с поиском девушки. Публикация набрала 2 миллиона просмотров и 17 тысяч репостов. Видео дошло и до рэпера Басты, который поделился им на своей странице.

Девушку удалось разыскать. Никита пригласил ее на свидание, однако пути ребят все-таки разошлись.

История получила такую большую огласку, что даже редакторы «Давай поженимся!» предложили Никите принять участие в программе.