Вологжан приглашают погрузиться в мир сказки на выставке костюмов

20 декабря в художественном отделе Вологодского музея-заповедника откроется выставка «Мир сказки «Конек-Горбунок»». В экспозиции будет представлена коллекция костюмов, использованных в съемках одноименного фильма 2011 года режиссера Олега Погодина.

Над созданием одежды работали художники по костюмам, лауреаты премии «Ника» Надежда Васильева и Ольга Михайлова. Они вдохновлялись иллюстрациями к сказкам Ивана Билибина. В поисках материалов художники даже ездили заграницу – в Индию.

При украшении костюмов Надежда и Ольга отталкивались от народного лубка – фольклорных картинок сатирического характера. На кокошниках, сапогах и платьях вышивали разных животных и мифических сюжет по образцу лубочных сюжетов. Так как фильм не подразумевал исторической достоверности, главными целями в создании костюмов было развеселить зрителя и погрузить его в волшебный мир. Это позволило даже делать отсылки к современной массовой культуре.

До 11 февраля посетители выставки смогут увидеть более 30 костюмов героев сказки, аксессуары и фотографии со съемок.

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