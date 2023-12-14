В Великом Устюге 45-летний мужчина погиб в пожаре

Трагедия произошла вчера днем около 15 часов на улице Угловского, д. 48. В деревянном двухквартирном доме произошло возгорание. Сосед увидел дым и выбежал на улицу. Возле дома стояла 67-летняя собственница квартиры и кричала, что в помещении остался ее 45-летний сын. Из-за сильного задымления и пламени, соседу не удалось зайти в дом и вытащить мужчину.

Очевидцы вызвали пожарную службу. Пожар был потушен на площади в 88 кв. метров, здание получило сильные повреждения. Мужчину обнаружили погибшим, а его мать с ожогами и отравлением угарным газом доставили в больницу.

На данный момент Следственный комитет Вологодской области проводит проверку, чтобы установить причины смерти и пожара. Известно, что при жизни устюжанин допускал курение в квартире.