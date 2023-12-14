В Вологодской области сформировались "январские" сугробы, но снега выпадет еще

В Вологодскую область идут очередные снегопады. При этом в регионе уже выпала январская норма осадков.

Например, в Вологде высота снега составляет 27 см, что соответствует норме конца второй декады января, в Бабаево высота по снегомерной рейке -38 см, что соответствует концу января. В целом по области, за исключением крайнего востока, высота снежного покрова опережает норму в среднем на 10-25 см.

Завтра (15.12) ожидается прохождение активного южного циклона. Своим центром облачный вихрь будет смещаться южнее, а наш регион окажется в северной части циклона. Пройдет умеренный, преимущественно по югу сильный снег (более 6 мм/12 час). Также сильный снег ожидает завтра и в городе Вологда, при порывистом ветре возможна слабая метель, на дорогах снежные заносы. Дневная температура по области от -6 до-11 гр.

В ночь на субботу (16.12) влияние циклона сохранится, температура -10-15 гр. Днем зона интенсивных осадков сместится дальше на восток, а на территории области сохранится небольшой снег, днем от -8 до -13 гр.

В ночь на воскресенье (17.12), из-за усиления промежуточного гребня антициклона с юга, погода немного улучшится. Прояснения будут способствовать похолоданию по западу и центру до -8,-13 гр, по востоку до 18 мороза. Днем регион окажется в передней части обширного атлантического циклона, который принесет очередную порцию снега, гололед и оттепель. По западным районам в дневные часы около ноля, по востоку холоднее до -10 гр.

В начале следующей недели регион будет находиться под влиянием южной части атлантических циклонов, смещающихся по северным морям. При прохождении атмосферных фронтов будут усиливаться осадки, при этом средняя температура впервые за декабрь будет превышать норму на 2-4 гр.