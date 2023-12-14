"Состоятельный" сокольчанин обкрадывал женщин по всей стране

Сокольский районный суд вынес приговор в отношении "состоятельного" сокольчанина, который обманывал женщин по всей стране. Его признали виновным в десяти преступлениях.

Он четыре раза украл деньги с банковского счета (п.«г», ч.3 ст.158 УК РФ) и шесть раз похитили имущество, злоупотребляя доверием (ч.2 ст.159 УК РФ).

"В период с 01 декабря 2019 года по 19 января 2021 года, находясь в квартире по месту своего жительства, создавал учетные записи в мобильном приложении, предназначенном для общения и поиска новых друзей под различными ник-неймами. После чего в данном приложении подсудимый знакомился с женщинами из разных регионов Российской Федерации. Затем вводил этих женщин в заблуждение относительно своего материального положения, намерений, сообщая, что имеет крупную сумму денежных средств и желает приобрести недвижимость в их городе (селе). Убеждал, что деньги для покупки недвижимости он может обналичить только путем перевода на банковские карты женщин с условием последующей передачей ему при встрече", - рассказали в пресс-службе судов Вологодской области.

Введенные в заблуждение женщины сообщали подсудимому реквизиты своих банковских карт, приходящие им в СМС-сообщениях коды. Сокольский альфонс быстро списывал деньги со счетов доверчивых дам.

Используя эту же легенду о желании приехать к потерпевшей и купить в ее населенном пункте жилье, мужчина просил женщин перевести ему на счет денежные средства, уверяя, что вернет их им.

Потерпевшим причинен ущерб на общую сумму 459668 рублей 50 копеек. В судебном заседании подсудимый вину в совершении хищений признал. Частично возместил ущерб одной из потерпевших в размере 15000 рублей.

Суд признал мужчину виновным и по совокупности преступлений путем полного сложения назначенного наказания по данному делу и наказания по приговору Шимановского районного суда Амурской области от 02 сентября 2021 года окончательно назначил ему наказание в виде 6 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.

Кроме того, суд постановил взыскать с осужденного в пользу потерпевших материальный вред, причиненный преступлением.