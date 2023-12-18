Вологжанам рассказали, где взять живую ель на Новый год

Специалисты Департамента лесного комплекса области пояснили, где взять живую новогоднюю ёлку, а также какая ответственность грозит жителям региона, если ее просто срубить в ближайшем лесу.

Заготовку новогодних елей осуществляют предприниматели и юридические лица на основании договоров купли-продажи лесных насаждений на лесных участках, подлежащих расчистке. Это участки, определенные под квартальные просеки, минерализованные полосы, противопожарные разрывы, трассы противопожарных и лесных дорог и на других площадях, где не требуется сохранение подроста и лесных насаждений.

Кроме того, арендаторы лесных участков в ходе проведения ими мероприятий, связанных с заготовкой древесины, могут заготавливать ели и реализовывать их населению. С перечнем арендаторов можно ознакомиться на сайте Департамента лесного комплекса.

Так, одним из крупных арендаторов области является САУ лесного хозяйства ВО «Вологдалесхоз». Их арендные участки расположены во всех муниципалитетах Вологодской области. Чтобы приобрести срубленные новогодние деревья, можно обратиться в филиалы предприятия. Адреса филиалов также указаны на сайте Департамента лесного комплекса.

Также жители Вологодчины могут купить новогодние ели на елочных базарах, расположенных как в областной столице, так и в райцентрах области.

Несанкционированная рубка даже одного дерева для украшения дома к Новому году – уже административное преступление. Наказание за попытку срубить новогоднюю ель тоже весьма серьезно. Незаконная рубка деревьев влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от 3 тысяч до 4 тысяч рублей; на должностных лиц – от 20 тысяч до 40 тысяч рублей; на юридических лиц – от 200 тысяч до 300 тысяч рублей. Если ущерб составит более 5 тысячи рублей, то лицо может быть привлечено к уголовной ответственности.

«Для выявления и пресечения нарушений лесного законодательства в Вологодской области проводятся патрулирования территории лесного фонда государственными лесными инспекторами Департамента. Специалисты лесничеств также информируют граждан о недопустимости незаконных рубок деревьев хвойных пород для новогодних праздников и ответственности, предусмотренной за нарушение лесного законодательства. Увеличено количество патрулирований территории лесного фонда области и проведение рейдов по пресечению и выявлению незаконных рубок лесных насаждений совместно с правоохранительными органами, общественными лесными инспекторами», – пояснил заместитель губернатора области Михаил Сылка.

В прошлом году в ходе проведения профилактических мероприятий государственными лесными инспекторами было проведено 177 патрулирований, в том числе 45 - с правоохранительными органами. Кроме того, на выявление незаконно срубленных новогодних елей, перевозимых в транспортных средствах, ориентированы сотрудники ДПС ГИБДД УМВД России по Вологодской области.