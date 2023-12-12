Вологжане пожаловались на состояние лестничных сходов моста 800-летия заместителю генпрокурора

Заместитель Генерального прокурора России Алексей Захаров провел личный прием граждан в Вологодской области. Жалоб у вологжан оказалось много.

В приеме граждан также участвовали прокурор области Андрей Тимошичев, врио Губернатора Вологодской области Георгий Филимонов, мэр Вологды Сергей Воропанов.

Жителей интересовали вопросы соблюдения прав несовершеннолетних и социально незащищенной категории граждан, сферы здравоохранения, предоставления коммунальных услуг, размещения и сбора отходов потребления, содержания общедомового имущества многоквартирных домов, освещенности улиц населенных пунктов.

Например, жительницы города Вологды, являющиеся представителями общешкольного родительского комитета городской школы, сообщили о ненадлежащем санитарном состоянии помещений столовой. Еще одна вологжанка подняла вопрос о необходимости ремонта лестничных сходов моста 800-летия в г. Вологде. Пенсионерка из Вожегодского округа обратилась в связи с бездействием районной администрации в части своевременного предоставления ей жилого помещения, взамен ранее уничтоженного пожаром дома. Жительница Верховажского округа пожаловалась на отсутствие электрокардиографа в фельдшерско-акушерском пункте в деревне Климушкино.

В ходе личного приема Алексеем Захаровым принято 11 граждан, проживающих в Вологодской области. Жители отдаленных населенных пунктов региона обратились на прием по видеосвязи.

По каждому обращению организована проверка, ход и результаты которых находятся на личном контроле заместителя Генерального прокурора Российской Федерации. Сообщили в прокуратуре Вологодской области.