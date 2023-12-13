Дети с ревматоидным артритом в Череповце не могут получить жизненно-важное лекарство. Его нет в аптеках. Возникли проблемы с поставками. Сообщает Канал12.

Льготный препарат Энбрел маленькие пациенты не могут получить с середины ноября. Принимать его надо каждую неделю, иначе страдают суставы и внутренние органы.

В департаменте здравоохранения Вологодской области сообщили, что возникли перебои с поставками медикаментов. Следующую партию ждут после 20 декабря. Но лекарства сейчас не купить и в аптеках. Оно стоит около 25 тысяч рублей. И его обычно заказывают заранее. Чиновники посоветовали людям обратиться в соц.защиту, чтобы там помогли и выделили денежную помощь на покупку Энбрела. Однако запросы рассматриваются не быстро.

