Двоих депутатов ЗСО Вологодской области перевели с общественных начал на зарплату

Депутаты Законодательного собрания Вологодской области Марина Денисова и Людмила Гусева будут получать зарплату из бюджета. Они будут исполнять свои обязанности на профессиональной основе. Такое решение принято областным парламентом на 27 сессии.

Людмила Гусева начнет работать за деньги с 24 января следующего года. Марина Денисова с сегодняшнего дня.

Заработную плату в ЗСО получают только те депутаты, которые работают на постоянной профессиональной основе. Ранее NewsVo разбирался в заработках депутатов. Так, в 2018 году их зарплаты составляли около 200 тысяч рублей.

Марина Денисова

