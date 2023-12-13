Двоих депутатов ЗСО Вологодской области перевели с общественных начал на зарплату

[ Общество ]

Депутаты Законодательного собрания Вологодской области Марина Денисова и Людмила Гусева будут получать зарплату из бюджета. Они будут исполнять свои обязанности на профессиональной основе. Такое решение принято областным парламентом на 27 сессии.

Людмила Гусева начнет работать за деньги с 24 января следующего года. Марина Денисова с сегодняшнего дня. 

Заработную плату в ЗСО получают только те депутаты, которые работают на постоянной профессиональной основе. Ранее NewsVo разбирался в заработках депутатов. Так, в 2018 году их зарплаты составляли около 200 тысяч рублей. 

Денисова
Марина Денисова
 
Гусева
Людмила Гусева

 

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