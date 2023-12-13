Создатели "Слова пацана" показали родителям, как улучшить отношения со своими детьми

Создатели сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте» запустили социально-просветительский проект — «Пацаны меняются» (пацаныменяются.рф).

После бурных обсуждений фильма в обществе, создателям захотелось помочь родителям и подросткам справиться с трудностями переходного возраста. И сериал должен им в этом помочь.





Отдельные сцены из сериала наглядно показывают, к чему могут привести необдуманные поступки. А специалисты объясняют, как вести себя родителям с трудными подростками. На сайте проекта можно не только получить совет и помощь, но пообщаться лично с профессионалами, заполнив специальную форму.

В разделе «Советы психологов» приведены примеры самых разных сложных ситуаций, с которыми сталкиваются родители подростков, и даны советы, как с ними можно справиться:

• Что делать, если ребенок все время играет в агрессивные компьютерные игры?

• Как быть, если подросток ничем не интересуется?

• Сын признался мне, что совершил кражу. Что делать? Как реагировать?

• Сын проводит все свободное время с друзьями, часто возвращается со ссадинами, побоями. Что я могу сделать?

• В родительском чате написали, что у моего ребенка девиантное поведение. Как это исправить? Куда можно обратиться?

Эксперт раздела - директор Московской школы практической психологии и идеолог проекта для подростков «БереZка» Гули Базарова, а также сотрудники психологического центра «Квартет».

Еще один раздел сайт посвящен ответственности перед законом подростков и взрослых за те или иные действия.Также на примере поступков героев сериала.

На сайте есть контакты бесплатных горячих линий центров помощи родителям и подросткам, а также специальная кнопка «Мне нужна помощь», где можно анонимно рассказать о трудной ситуации и получить ответ психолога.

По словам генерального директора видеосервиса «Ростелекома» Wink.ru Антона Володькина “Слово пацана. Кровь на асфальте” показывает, что происходит, если “упустить” ребенка:

«Наш сериал — это сильнодействующая вакцина от насилия и криминала. Он честно показывает, что никакой романтики в группировках нет. Что расплата обязательно наступит, и никакие “друзья” не спасут, а скорее наоборот… Насилие и криминал расчеловечивают и настигают в том числе самого беспредельщика. А спасти от всего этого может только семья. Конечно, в особо сложных случаях важно привлекать специалистов, и в нашем социальном проекте описаны первые шаги, что нужно делать, чтобы спасти близкого человека», — подчеркнул он

«Согласно исследованиям, родители подростков проводят с ними полноценно, не отвлекаясь, не больше шести минут в день. И в нашем сериале всё так. Все заняты. После каждой серии хочется спросить родителей, знают ли они, где сейчас ребенок, что он делает, что его волнует. Хочется помочь каждому родителю найти в себе силы, ресурсы и инструменты, чтобы быть ближе к ребенку в самый, пожалуй, сложный период его жизни. Поэтому стараемся предложить максимально эффективные инструменты, чтобы решить проблему стало проще: в каждую серию интегрирован QR-код, ведущий на платформу “Пацаны меняются”. Мы понимаем чувства каждого родителя, эмоционально воспринимающего события в сериале. Надеемся, что наш проект поможет родителям найти нужные ответы в самых острых ситуациях», — рассказала руководитель направления КСО Национальной Медиа Группы Мария Залунина.

«Слово пацана. Кровь на асфальте» (18+) — 8-серийная драма режиссера Жоры Крыжовникова, Сериал выходит на видеосервисе «Ростелекома» Wink и на платформе START. В описании фильма говорится, что события сериала разворачиваются в конце 1980-х — это один из самых сложных и противоречивых периодов в истории страны. Перестройка вызвала тектонические сдвиги в СССР, который скоро вообще перестанет существовать. Вместе с предчувствием перемен, свободой слова, музыки и цен появляется и свобода от совести, граничащая с беспределом. В условиях всеобщей потерянности и нищеты, пока родители борются за выживание, брошенные дети сбиваются в уличные стаи. Когда старое изживает себя — стихийно возникает альтернатива с понятными правилами жизни, поддержкой и словом пацана, которое крепче клятвы. 14-летний школьник из интеллигентной семьи Андрей, чтобы защитить себя от прессинга хулиганов, заводит дружбу с пацанами. Случайный знакомый — Марат — становится для Андрея и зрителя проводником в сложноустроенный пацанский мир. Разборки с другими «улицами» и совместные выезды за добычей, дискотеки с узнаваемыми хитами, видеосалоны с «Рэмбо» и «Робокопом», первая любовь и первые потери, верность и предательство сливаются в историю о потерянном поколении и 80-х. «Улица» шаг за шагом разрушает жизни и самих ребят, и их близких. Расплата и разочарование неизбежны, но удастся ли героям выйти из порочного круга?