В Вологде водитель сбил школьницу и уехал с места ДТП

Вчера, 12 декабря, в 14:00 на улице Предтеченской у дом №19 водитель на неизвестном автомобиле сбил 15-летнюю девушку на пешеходной переходе и уехал с места ДТП, сообщает ГИБДД УМВД по городу Вологде. Он двигался со стороны улицы Зосимовской по направлению к Советскому проспекту.

В результате аварии школьница с различными травмами обратилась в больницу.

Сотрудники полиции разыскивают очевидцев происшествия, чтобы установить личность водителя и его автомобиль. Если вы владеете какой-либо информацией или являетесь свидетелем ДТП, позвоните по телефонам: 8 (8172) 76-50-65; 8 (8172) 76-50-50.