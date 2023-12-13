Вологда станет первым городом в экотуре известного блогера

14 декабря в Вологде стартует экологический проект блогера Жоры Каваносяна «Кинобус ПроЭко».

Жора Каваносян известен как ведущий Youtube-канала «Сортировочная» - самого крупного экологического канала в России. Он проводит исследования и общается с людьми. Новый проект подразумевает путешествие по крупным городам России, в процессе которого блогер будет просвещать людей, изучать их знания об экологии, а также бороться с ложными представлениями и экологическими мифами, проводить викторины и дарить подарки.

«Экология — не периферийная тема, а залог здоровой полноценной жизни каждого из нас. Это наша среда, наша жизнь, наше здоровье. Начать свободно ориентироваться в столь животрепещущей теме – просто необходимо. Проект «Кинобус ПроЭко» поможет жителям разных городов усвоить необходимую информацию не в форме навязанных императивов, а собственным умом» - отмечает Жора Каваносян.

До Нового года ведущий успеет посетить Вологду, Кострому, Ярославль и Рыбинск. В 2024 году он продолжит свое путешествие. Для съемок будет оборудован специальный кинобус и мобильный павильон.

«Кинобус ПроЭко» остановиться на площади Революции. С 16:00 до 20:00 все желающие смогут принять участие в викторине.