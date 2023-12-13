В Вологде откроется выставка авторских кукол актрисы драмтеатра

14 декабря в 18:00 в Доме Корбакова откроется выставка «Кукольные фантазии» актрисы Ангелины Ноздриной.

Ангелина Ноздрина (1958-2023) более 20 лет играла в Вологодском драматическом театре. Актриса страстно увлекалась коллекционирование кукол и других детских игрушек. Потом это переросло в другое хобби: Ангелина Евгеньевна начала создавать уже своих кукол в разных техниках. Она использовала мягкие тканевые материалы, полимерную и самозатвердевающую глину, пластик.

На выставке будет представлено 55 кукол, уникальных по характеру и дизайнерскому оформлению. В экспозиции будут выставлены будуарные куклы больших размеров - «Шамаханская царица с золотым петушком» и «Эмилия». Также посетители увидят «Русалок», «Цветочных эльфов» и «Птиц счастья». Среди экспонатов будут и представители флоры и фауны: «Перчик», «Свекла», «Тыква», «Пасхальные кролики», «Крысиные король и королева», «Букашечка».

В честь открытия состоится вечер памяти Ангелины Ноздриной и Владимира Таныгина (актера драмтеатра и мужа Ангелины Евгеньевны) «Люблю безмерно и всегда…».

Выставка продлится до 11 февраля.

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