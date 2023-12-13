В Бабаевском районе мужчину поймали на ложном доносе

[ Происшествия ]

41-летний житель Бабаево въехал на вездеходе в чужой забор, и чтобы избежать наказание заявил об угоне транспортного средства, сообщает пресс-служба судов Вологодской области. 

Инцидент произошел в августе этого года. Мужчина находился в деревне Янголохта Бабаевского округа. Управляя мотовездеходом «РМ – 500», он въехал в забор местных жителей, после чего скрылся с места ДТП. Чтобы избежать последствий и ответственности, виновник обратился в полицию с заявлением об угоне его вездехода. В ходе проверки эта информация не подтвердился.

Злоумышленника признали виновным по статье «Заведомо ложный донос о совершении преступления». Ему пришлось выплатить штраф в размере 50 тысяч рублей.

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