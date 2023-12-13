Вологжан приглашают познакомиться с абстрактной живописью

Арт-галерея «Наш XXI век» проводит российский народный фестиваль «Абстракционизм, супрематизм и другие направления модернизма». В рамках него 16 декабря в 15:00 откроется одноименная выставка. Мероприятие приурочено ко дню рождения Василия Кандинского - художника, теоретика искусства и основоположника абстракционизма. На его творчество в том числе повлияла поездка в Вологодскую губернию.

В экспозиции будут представлены работы как профессиональных художников, так и любителей. Кроме того, в выставке участвуют и юные вологжане: больше всего картин поступило из Детской школы искусств №2 им. В. П. Трифонова. Также работы присылали и из других городов России.

В честь открытия выставки подготовлены концертная программа при участии вокального ансамбля AL DENTE и показ авторских коллекций одежды студентов Вологодского колледжа технологии и дизайна.

Посетить выставку можно будет до 15 января.

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