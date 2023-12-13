В Тотемском районе годовалая девочка попала в больницу, получив травмы в ДТП

[ Происшествия ]

В Тотемском районе после ДТП в больницу попала годовалая девочка. Также госпитализирован водитель авто и пассажирка. 

Авария произошла около 12:20 на 176 км. автодороги Чекшино-Тотьма-Котлас-Куратово 12 декабря. Сообщают в ОГИБДД ОМВД России по Тотемскому району:

"Женщина 2001 года рождения, управляя автомобилем Рено Логан не справилась с управлением. Машина врезалась в дорожное ограждение, от чего ее отбросило в кювет с последующим опрокидыванием.В результате дорожно-транспортного происшествия водитель, пассажирка 43 лет и девочка 2022 года рождения получили травмы, все они доставлены скорой медицинской помощью в Тотемскую ЦРБ".

ДТП

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