В Тотемском районе годовалая девочка попала в больницу, получив травмы в ДТП

В Тотемском районе после ДТП в больницу попала годовалая девочка. Также госпитализирован водитель авто и пассажирка.
Авария произошла около 12:20 на 176 км. автодороги Чекшино-Тотьма-Котлас-Куратово 12 декабря. Сообщают в ОГИБДД ОМВД России по Тотемскому району:
"Женщина 2001 года рождения, управляя автомобилем Рено Логан не справилась с управлением. Машина врезалась в дорожное ограждение, от чего ее отбросило в кювет с последующим опрокидыванием.В результате дорожно-транспортного происшествия водитель, пассажирка 43 лет и девочка 2022 года рождения получили травмы, все они доставлены скорой медицинской помощью в Тотемскую ЦРБ".