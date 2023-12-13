В Тотемском районе годовалая девочка попала в больницу, получив травмы в ДТП

В Тотемском районе после ДТП в больницу попала годовалая девочка. Также госпитализирован водитель авто и пассажирка.

Авария произошла около 12:20 на 176 км. автодороги Чекшино-Тотьма-Котлас-Куратово 12 декабря. Сообщают в ОГИБДД ОМВД России по Тотемскому району: