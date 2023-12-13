В медучреждениях Вологодской области введен масочный режим

Эпидпорог по заболеваемости ОРВИ в Вологодской области превышен на 14,8%. Такие данные озвучили в Центре профилактики инфекционных заболеваний.

"Только за прошедшую неделю зарегистрировано 12 688 случаев ОРВИ, 28 случаев гриппа, в том числе 10 случаев среди детей. Показатель заболеваемости на 14% выше уровня прошлой недели и выше эпидемического порога по совокупному населению на 14,8%, - рассказала главный врач Центра профилактики инфекционных заболеваний Татьяна Курганова. - Госпитализировано за прошедшую неделю с признаками ОРВИ и гриппа 212 пациентов, из которых 167 – дети. Уровень госпитализации выше уровня прошлой недели на 18,4%. Также за прошедшую неделю зафиксировано 733 случая новой коронавирусной инфекции, из них 89 — у детей, это выше предыдущей недели на 28,3%".

В области введен обязательный масочный режим как для персонала, так и пациентов; оказание медицинской помощи больным гриппом, ОРВИ и новой короновирусной инфекции будет осуществляться преимущественно на дому; также в медучреждениях приняли разграничение потоков пациентов, организована фильтрация пациентов с симптомами ОРВИ; ограничено посещение пациентов в стационаре и на отделениях.

Вологжанам рекомендуется соблюдать меры профилактики простудных заболеваний: пользоваться антисептиком, избегать мест массового скопления людей и не переохлаждаться.

