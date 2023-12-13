В Вологде из-за искусственной елки произошел пожар в квартире на улице Южакова

В одном из домов на улице Южакова в Вологде в квартире произошел пожар из-за искусственной елки.

"Накануне около 9 часов вечера искусственная ёлка загорелась в одной из квартир дома номер 2 на улице Южакова в Вологде. Ёлка располагалась рядом с биокамином с искусственным топливом. Предположительно, в результате нагрева ёлка вспыхнула. Хозяйка квартиры лишь успела накинуть её ковром и покинуть квартиру вместе с ребенком", - сообщили в управлении МЧС России по Вологодской области.

Прибывшие на место пожарные ликвидировали огонь на площади 10 кв.м., однако внутренняя отделка квартиры получила сильные повреждения.