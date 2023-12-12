За год воздух в Соколе был проверен 40 раз

7 декабря в Вологодской области на Сокольском целлюлозно-бумажном комбинате состоялась встреча сокольчан с представителями Сокольского ЦБК. На повестке дня стояла тема защиты окружающей среды.

Генеральный директор Сокольского ЦБК Григорий Иванов озвучил перед жителями Сокола результаты замеров концентрации в атмосфере диоксида серы.

Сейчас в Соколе состояние атмосферного воздуха проверяют Центр лабораторного анализа и технических измерений по Вологодской области, ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии», а также собственная лаборатория комбината.

За год воздух в городе бумажников был проверен 40 раз. Законодательство обязывает проводить не менее четырех таких замеров в год. Но есть и внеплановые проверки, например, по запросам населения.

Все три лаборатории превышений не зафиксировали. К примеру, в ноябре концентрация диоксида серы составляла менее 0,0025 мг/м3.

«В 2023 году произведены работы на газоочистном оборудовании: восстановление 2-ступени газоочистки, установлены новые форсунки. Эффективность очисти увеличена до 99,93%. На участке регенерации установлена дополнительная форсунка, смонтирована линия подачи воды на форсунку. Эффективность очистки увеличилась с 87% в 2022 году до 95% в 2023 году. На сушке лигносульфонатов установлены циклоны, фильтры МС-600, МС-96, очистка выбросов от пыли лигносульфонатов. Ежемесячно проводится ревизия и замена рукавных фильтров. Эффективность очистки составляет более 99%», - прокомментировал Генеральный директор Сокольского ЦБК Григорий Иванов.

В проверке экологических показателей предприятия в 2023 году участвовало и Северное межрегиональное управление Росприроднадзора. Результаты анализа также свидетельствовали об отсутствии превышений предельно допустимых концентраций вредных веществ в атмосфере.

Сотрудники ЦБК также заинтересованы в хорошем воздухе в городе, ведь они здесь не только работают, но и живут. Поэтому в рамках конкурса «Фабрика идей» среди сотрудников комбината на производстве были внедрены рационализаторские предложения по газоочистке, снижению выбросов диоксида серы и дожигу серы.

В ближайшие годы Сокольский ЦБК продолжит модернизацию оборудования. Уже запланированы: замена скрубберов на участке регенерации, капитальный ремонт серного потока в кислотном участке целлюлозного производства, обновление парового котла на ТЭС, строительство станции биологической очистки и нового промывного участка. Все эти меры направлены на повышение как производственных, так и экологических показателей работы комбината.

Помимо оффлайн встреч с руководством Сокольского ЦБК жители города могут общаться с командой предприятия на тему экологии по круглосуточному телефону доверия: +7(81733) 92-766.