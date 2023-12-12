Вологжанка, у которой случился инсульт, несколько дней провела в закрытой квартире

В Вологде сотрудники патрульно-постовой службы своевременно оказали помощь женщине, у которой случился инсульт. Она несколько дней провела в закрытой квартире, находясь в тяжелом состоянии.

Как сообщают в УМВД России по Вологодской области в вечернее время в дежурную часть обратилась женщина. Она рассказала, что ее знакомая несколько дней не отвечает на телефонные звонки, раньше такого не случалось.

"На место происшествия был направлен наряд патрульно-постовой службы полиции УМВД России по г. Вологде в составе заместителя командира 1-го взвода 1-й роты старшего лейтенанта полиции Дениса Тихомирова, полицейского-водителя старшего сержанта полиции Вячеслава Воронова и стажера по должности полицейского Даниила Кислова. Прибыв на место, полицейские узнали от соседей, что женщина уже несколько дней не выходит из дома. Если ей звонить по телефону, из квартиры звук звонков слышен, через окно видно, что свет в квартире включен. Патрульные приняли решение вызвать сотрудников МЧС, чтобы проникнуть в помещение", - рассказали в УМВД,

Прибывшие на место специалисты экстренной службы обеспечили доступ в помещение. Зайдя в квартиру, полицейские увидели лежавшую на полу без движения хозяйку. Женщина никак не реагировала на голоса и при этом очень тяжело дышала. Полицейские вызвали скорую помощь.Приехавшая на место происшествия бригада реанимации забрала вологжанку в Вологодскую областную клиническую больницу с подозрением на инсульт.

Полицейские, спасшие женщину

На следующий день в одной из социальных сетей знакомая пенсионерки, обращавшаяся в полицию по поводу ситуации со своей приятельницей, написала слова признательности в адрес полицейских, поблагодарив их за спасение жизни вологжанки.