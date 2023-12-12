В Череповце за взятки осужден главврач одного из медицинских учреждений

За взятки осужден главврач одного из медицинских учреждений Череповца. Мужчина выписывал премии троим работникам и получал от них за это свою долю.

"В период с ноября 2017 года по октябрь 2021 года главный врач одного из медицинских учреждений г. Череповца, находясь при исполнении должностных обязанностей, ежемесячно получал от троих своих подчиненных работников взятки в виде денег за общее покровительство и попустительство по службе, выразившееся в регулярном их премировании, а также общей благосклонности, как к подчиненным сотрудникам. Всего за указанный период главврач получил от каждого из троих сотрудников по 279 875,57 руб., 283 200 руб., 235 800 руб. соответственно, что в каждом из трех случаев является крупным размером", - сообщили в пресс-службе судов Вологодской области.

Но подобными махинациями врач не ограничился. В 2019 и 2021 годах за медицинскую помощь двум иностранным гражданам главврач получил от них взятки в виде денег на общую сумму 43 000 рублей. При этом договоров об оказании платных медицинских услуг в установленном законом порядке с иностранными гражданами не заключалось.

В 2020 году главврач получил взятку в размере 5000 рублей за выдачу иностранному гражданину дубликата справки о клиническом излечении от заболевания. Справка была необходима для принятия решения о продлении срока пребывания иностранного гражданина на территории Российской Федерации.

Медработника обвинили по трем статьям:

- по п. «В» ч.5 ст. 290 УК РФ (получение должностным лицом лично взятки в виде денег за общее покровительство и попустительство по службе, в крупном размере) - 3 эпизода;

- по ч. 3 ст. 290 УК РФ (получение должностным лицом лично взятки в виде денег за незаконные действия) - 2 эпизода;

- по ч.1 ст. 291.2 УК РФ (получение взятки лично в размере, не превышающим десяти тысяч рублей) - 2 эпизода.

В судебном заседании подсудимый признал вину только в нецелевом использовании денежных средств.

"Череповецкий городской суд признал главврача виновным и по совокупности преступлений, путем частичного сложения наказаний, освободив при этом от наказаний за преступления, предусмотренные, ч.1 ст.291.2 УК РФ за истечением срока давности уголовного преследования, окончательно назначил наказание в виде лишения свободы сроком на 6 лет условно с испытательным сроком на 5 лет, с лишением права занимать должности на государственной службе, в органах местного самоуправления, связанные с осуществлением функций представителя власти, организационно-распорядительных и административно-хозяйственных полномочий, сроком на 5 лет. Суд обязал осужденного в течение испытательного срока один раз в месяц являться на регистрацию в уголовно-исполнительную инспекцию, не менять места жительства без уведомления инспекции. Также постановлено конфисковать, обратив в собственность государства, вещественные доказательства - 2 мобильных телефона".

Приговор вступил в законную силу.

