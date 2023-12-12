Тотемский пенсионер выстрелил из револьвера в сотрудника сбытовой компании из-за больших счетов

В Тотьме судили 85-летнего пенсионера, который взялся за ружье из-за больших счетов за свет. История случилась в августе года.

Начальник Тотемского Территориального отделения ООО «ССК» приехал к 85-летнему мужчине для вручения ответа на его обращение. Недовольный начислениями задолженности по электроэнергии пенсионер, вместо того, чтобы расписаться за получение документа, вооружился револьвером, который сам изготовил. Он взвел курок и выстрелил в грудь начальника Территориального отделения ООО «ССК». Начальник испугался и убежал от пенсионера, сел в машину и уехал.

Действия мужчины квалифицированы по ч.2 ст.119 УК РФ (угроза убийством, совершенную в отношении лица в связи с осуществлением данным лицом служебной деятельности) и п.п.«в», «г» ч.2 ст.115 УК РФ (умышленное причинение легкого вреда здоровью, вызвавшего кратковременное расстройство здоровья, совершенное с применением предметов, используемых в качестве оружия, в отношении лица в связи с осуществлением данным лицом служебной деятельности).

Пенсионер признал свою вину и суду пояснил, что у него по месту жительства сломался электросчетчик. Данные электроэнергии он не передавал, но за электроэнергию платил. Ему ООО «ССК» насчитала большой долг, который взыскали по решению суда. Взысканную судом задолженность он оплатил, но ему еще насчитали 8000 рублей, с чем он был не согласен. Его отключили от электричества, он обращался в прокуратуру. Когда он оплатил 8800 рублей, через пять дней его подключили к электричеству, но в следующей квитанции вновь был долг уже 15000 рублей. Он был очень зол по этому поводу. Выстрелил, потому что сорвался. После этого он позвонил зятю, потом в службу «112» и сообщил о случившемся. Перед потерпевшим извинился.