Российские военные госпитали массово отказывают добровольцам в медицинской помощи

Российские добровольцы, которые получили ранения в боях специальной военной операции на Украине, не могут получить медицинскую помощь в военных госпиталях из-за отсутствия статуса военнослужащих. Об этом пишет военный ТГ-канал "Z-кейс".

По информации канала, сотрудники медучреждений отказывают в лечении добровольцам из-за бюрократических проблем. По закону, те, кто участвует в боевых действиях без заключения контракта с МО РФ, не являются кадровыми военными, а, следовательно, не имеют права на обслуживание в военных госпиталях.

«Некоторые доктора берут на себя смелость утверждать, что наши товарищи-добровольцы не являются военнослужащими и поэтому не могут лечиться и проходить ВВК в армейских госпиталях», — рассказали представители Союза добровольцев Донбасса.

Такая ситуация сохраняется с самого начала специальной военной операции и происходит в госпиталях по всей России. Из-за подобных проблем добровольцы вынуждены получать медицинскую помощь, которую оплачивают либо они сами, либо их родственники.