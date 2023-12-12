Александра Глебова, застрелившего вологодского полицейского, арестовали на два месяца

Советский районный суд Рязани арестовал на два месяца 47-летнего мужчину, застрелившего вологодского полицейского. Александру Глебову избрали меру пресечения: он пробудет под стражей по 5 февраля 2024 года. За посягательство на жизнь правоохранителя мужчине грозит от 12 до 20 лет лишения свободы.

Александр Глебов раскаялся на судебном заседании в том, что он сделал, но пояснил, что во всем виновата бывшая супруга, которая не дает ему спокойно жить и постоянно пишет доносы на него в полицию. Из-за этого его и сорвало.

Ранее NewsVo писал, что вологжанин открыл стрельбу на Рязанской трассе, погиб вологодский полицейский.

По делу об убийстве проходит Александр Глебов, личную жизнь которого несколько лет назад обсуждала вся страна.В 2018 году он со своей бывшей женой появились на программе "Мужское/женское". Бывшая жена обвинила Глебова в абьюзе, он ее в неадекватном поведении. В итоге опека забрала детей у бывших супругов. Сейчас у Глебова новая супруга.

Тем временем в сети появилось видео переговоров Глебова и полицейских, где речь снова заходит о бывшей супруге и его детях.