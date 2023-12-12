Сотрудница Северсталь Авиа вошла в Топ-10 стюардесс 2023 года

10 декабря в Москве выбрали победительниц пятого международного конкурса "Топ стюардесс 2023". Конкурс прошел в рамках 100-летия создания отечественной авиации.

Топ стюардесс за короткое время стал вторым по популярности конкурсом красоты в России.

Более 1000 заявок было подано для участия в конкурсе. По итогу кастингов организаторами и членами жюри в Москве, Минске, Санкт-Петербурге, Тюмени, Екатеринбурге, Красноярске, Новосибирске и Сочи были отобраны 57 полуфиналисток. В ноябре на базе авиационного учебного центра "Джет Сервис" были отобраны 30 финалисток из более чем 10 авиакомпаний и 22 городов.

В течение 3-х часов зрители могли наслаждаться творческими номерами небесных фей. Девушки пели, танцевали, показывали юмористические номера. Взгляд было невозможно оторвать, даже при отсутствии классического конкурса в купальниках.

Номинацию "ТОП-5 стюардесс Мира" получили: Кристина Люцидарская, Юлия Иванова (Победа), Виктория Дорофеева (Смартавиа), Кристина Чернова (Азимут), Александра Пешева (Ютэйр).



Почти единогласным решением членов жюри - победительницей пятого конкурса "Топ стюардесс 2023" была признана красавица из авиакомпании Belavia Анна Титовец. Ей носить этот титул целый год, чтобы вручить корону следующей главной стюардессе года.

Мисс Очарование вручили Екатерине Ершовой стюардессе Северсталь Авиа.





Девушка окончила школу бортпроводников имени Новохатской, а затем трудоустроилась в «Азур Эйр». В свободное время стюардесса совершенствует свои навыки английского языка, занимается бальными танцами и любит читать.